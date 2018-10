Deel dit artikel:













Twee jaar cel voor Syriëganger uit Spijkenisse De man had zich aangemeld als zelfmoordstrijder / ANP Roos Koole

Een 36-jarige man uit Spijkenisse is in hoger beroep veroordeeld tot twee jaar celstraf voor uitreizen naar Syrië met een terroristisch motief. De rechtbank had de man eerder vrijgesproken.

Het Haagse gerechtshof acht bewezen dat de man zich in juni 2014 bij (toen nog) ISIL wilde aansluiten. Zo had de Spijkenisser een aanmeldformulier ingevuld waarop hij aangaf dat hij als 'inghimasi' (zelfmoordstrijder) wilde vechten. De verdachte is ongeveer twee weken weg geweest uit Nederland. Er is volgens het hof geen bewijs dat hij na terugkeer in Nederland nog bezig was met terroristische zaken. Lees ook: Vermeende IS-strijder uit Spijkenisse langer in de cel