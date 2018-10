Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Flying Tiger viert 10-jarig bestaan, alles voor een euro Drukte op het Binnenwegplein Foto: MediaTV Foto: MediaTV

Flying Tiger, de Deense budgetwinkel voor hebbedingen, bestaat tien jaar in Nederland. Om dat te vieren, zijn dinsdag alle producten één euro. Dat zorgt voor flinke rijen in onder andere winkelcentrum Alexandrium en op het Binnenwegplein in Rotterdam.

"Wij waren hier al om 10 over 8", vertelt een koopjesjager enthousiast terwijl ze voor de winkel staat. "We zijn een uur binnen geweest, maar we wachten nu nog op iemand, die staat nog vast bij de kaarsen." Duwen en trekken Pure gekte is het in de winkel volgens de vrouw. "Mensen duwen je aan de kant, gooien dingen om." De man naast haar vult aan: "Je moet je voorstellen, het zijn gangpaden van anderhalve meter breed en daar staan vijf personen naast elkaar en er loopt letterlijk zweet over je rug heen." Pure gekte is het in de winkel volgens de vrouw. "Mensen duwen je aan de kant, gooien dingen om." De man naast haar vult aan: "Je moet je voorstellen, het zijn gangpaden van anderhalve meter breed en daar staan vijf personen naast elkaar en er loopt letterlijk zweet over je rug heen." Maar dan heb je ook wat. "Ik heb een kleedje, handschoenen voor tijdens het sporten, shotglaasjes met lampjes erin, een deegrol, een schedel die je kunt verven..." en zo praat de vrouw nog een tijdje door. "En dat alles voor onder de 10 euro." 'Tientje' De naam Tiger komt van 'ti’er’ de Deense variant van 'tientje'. De eerste winkel in Kopenhagen voerde een tijdje dezelfde prijs voor alle producten: 10 kroon, dat is 1,34 euro. Inmiddels zijn prijzen wat diverser, maar nog altijd afgerond op hele euro's. De naam Tiger komt van 'ti’er’ de Deense variant van 'tientje'. De eerste winkel in Kopenhagen voerde een tijdje dezelfde prijs voor alle producten: 10 kroon, dat is 1,34 euro. Inmiddels zijn prijzen wat diverser, maar nog altijd afgerond op hele euro's. In alle Nederlandse filialen zijn de spullen gedurende de hele dag tijdelijk weer dezelfde prijs.