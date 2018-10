Feyenoord zonder Berghuis op de training

Steven Berghuis heeft dinsdagmorgen niet meegetraind met de selectie van Feyenoord. De buitenspeler moest in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle van afgelopen zondag met een blessure het veld verlaten. Ridgeciano Haps is wel weer aangesloten bij de groep.

Ook Yassin Ayoub en Luis Sinisterra deden niet met de training mee. Ayoub zou maandag meedoen met Jong Feyenoord tegen Jong RKC Waalwijk, maar de middenvelder raakte in de warming-up geblesseerd. Sinisterra kwam in die wedstrijd na een duel ongelukkig terecht, waardoor hij de strijd moest staken. Berghuis en Ayoub werkten dinsdag binnen een individueel programma af bij Feyenoord.

Feyenoord traint in aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax nog tweemaal openbaar. De laatste training voor De Klassieker in Amsterdam is woensdag.