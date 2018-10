Luiten gestegen op de wereldranglijst

Joost Luiten is voor het eerst sinds maanden gestegen op de wereldranglijst. De Rotterdamse golfer ging op de mondiale rangschikking één plek omhoog. Hij staat nu op de 109e plaats, terwijl hij begin dit jaar nog 82e van de wereld was.

Luiten speelde een lange tijd geen toernooien, omdat hij een polsblessure had. Afgelopen weekend werd de Rotterdammer in de Valderrama Masters elfde. Daardoor heeft Luiten deze vrije val op de wereldranglijst van de afgelopen maanden kunnen stoppen.

Luiten verdiende 32.000 euro met zijn klassering in het toernooi in Spanje en klom ook weer op de ranglijst van de Europese Tour. Hij staat nu 61e. De beste zestig kwalificeren zich voor het eindejaarstoernooi in Dubai. Begin november golft Luiten op het Turkish Airlines Open in Antalya.