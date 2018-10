Operatie ernstig zieke Amy (21) geslaagd: 'De oude Amy is weer terug'

Deel dit artikel:













Amy en haar vriend Bryan voor het eerst in lange tijd samen uit eten De ouders van Amy

Ze was zo ziek dat ze alleen nog maar in het donker en in stilte in bed kon liggen. Maar na een operatie in Barcelona gaat het beter. De 21-jarige Amy de Wit uit Sliedrecht kan al honderd meter lopen en een paar minuten staan. Ze is maandag zelfs uit eten geweest.

Amy heeft sinds haar geboorte het Ehlers Danlos Syndroom (EDS), een ziekte aan het bindweefsel. Daardoor wordt iets in haar nek afgekneld, waardoor haar hersenen slecht functioneren. Nu is ze anderhalve week terug uit Spanje, waar ze door een specialist is geopereerd met behulp van een grote crowdfunding. Gulle gevers hebben bij elkaar 75 duizend euro opgehaald. Lopen en staan "De oude Amy is weer terug", zegt haar vader dinsdagochtend tegen RTV Rijnmond. "Ze maakt per dag zulke grote stappen. Ze heeft anderhalf jaar niet kunnen staan, van de week heeft ze 100 meter gelopen. Je spreekt met de meest gelukkig vader van Gods aardbodem." "De oude Amy is weer terug", zegt haar vader dinsdagochtend tegen RTV Rijnmond. "Ze maakt per dag zulke grote stappen. Ze heeft anderhalf jaar niet kunnen staan, van de week heeft ze 100 meter gelopen. Je spreekt met de meest gelukkig vader van Gods aardbodem." Amy had ook moeite met emoties. "Daar kon ze een soort epileptische aanvallen van krijgen", vertelt haar vader. Maar dat is verleden tijd. Het hoofd van Amy is met pinnen en schroeven vastgezet. Ze kan haar hoofd niet meer bewegen. Lees ook: Sliedrechtse Amy (21) onder het mes in Spanje Wel kan ze gerust weer een paar minuten staan. "Haar zenuwstelsel kan nu weer tot rust komen. Heel langzaam begint ze haar leven weer op te pikken. Ze kan weer mensen ontmoeten", zegt haar moeder. "Maandagavond is ze met haar vriend Bryan voor het eerst in een hele lange tijd weer uit eten geweest." Geen herrie Het was overleven, vertellen de ouders. "We mochten geen herrie maken, soms niet douchen, zelfs het toilet doortrekken was lastig."​ Het was overleven, vertellen de ouders. "We mochten geen herrie maken, soms niet douchen, zelfs het toilet doortrekken was lastig."​ De optie voor de operatie in Spanje was besproken met de verzekeraar, maar die wilde die uiteindelijk niet vergoeden. Daarom zijn de ouders in augustus een crowdfunding gestart. Onder de gulle gevers zit een aantal scheepvaartbedrijven. Lees ook: Ouders zieke Amy (21) starten crowdfunding: 'We zijn volop strijdbaar' Amy zelf wil liever nog geen media te woord staan, maar volgens haar ouders vertelt ze in de toekomst graag nog een keer hoe zij de hele operatie heeft beleefd.