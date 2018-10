Aantal studenten Erasmus Universiteit blijft stijgen

Het aantal studenten aan de Erasmus Universiteit is gegroeid met 4.6 procent. Er studeren ruim 28.000 studenten aan de Rotterdamse universiteit.

Vooral het aantal internationale studenten neemt toe. De universiteit telt 5800 studenten uit het buitenland, een groei van 6 procent. Het aantal Nederlandse studenten is gegroeid met 4 procent en tikt nu de 22.000 aan.

Er zit wel een keerzijde aan de groei. Ieder jaar komen er meer studenten bij, dat leidt tot een hoge werkdruk bij de medewerkers en zet de kwaliteit van het onderwijs onder druk.

Zorgen om groei

Landelijk is het aantal studenten op universiteiten met 5 procent gegroeid, terwijl het ministerie van Onderwijs rekende op een toename van 2 procent.

Volgens Pieter Duisenberg, de voorzitter van de Vereniging van Universiteiten, is de groei positief maar brengt het ook problemen met zich. "Er zullen nog grotere tekorten ontstaan in het wetenschappelijk onderwijs. De signalen over werkdruk in het onderwijs, ook op universiteiten, moeten zeer serieus genomen worden."