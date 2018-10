Deel dit artikel:













Kuipers fluit De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord Björn Kuipers (Bron: ANP)

Björn Kuipers is door de KNVB aangesteld om Ajax-Feyenoord in goede banen te leiden. Danny Makkelie uit Dordrecht fluit bij FC Groningen-PSV. Een dag later is hij de videoscheidsrechter bij Ajax-Feyenoord.

De Klassieker begint zondagmiddag om 14:30 uur in Amsterdam. Joey Kooij zal de arbiter zijn bij De Graafschap-Excelsior. Dat duel is zaterdagavond om 19:45 uur in Doetinchem. Christian Mulder is de scheidsrechter bij Sparta-Telstar. De Kasteelclub kan dan de eerste periodetitel pakken. Clay Ruperti fungeert als de leidsman bij Jong PSV-FC Dordrecht. Beide duels zijn aanstaande vrijdagavond. Beker Jochem Kamphuis zal volgende week donderdag het bekerduel tussen Feyenoord en ADO Den Haag fluiten. Een dag eerder is Joey Kooij de leidsman bij FC Utrecht-ASWH.