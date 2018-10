Rotterdamse VVD stelt vragen over lozen kankerverwekkend gas op rivieren

De VVD in Rotterdam wil opheldering over benzeentankers. De partij wil weten hoe vaak er op rivieren in de regio Rijnmond illegaal het kankerverwekkend gas wordt geloosd.

'Ontgassen' is het lozen van ladingdampen die in containers blijft hangen na het lossen. Dinsdag kwam naar buiten dat in Gelderland schepen vanuit Duitsland benzeen komen lozen. Bij de oosterburen wordt streng gecontroleerd op het zogeheten varend ontgassen, in ons land niet. Er is wel een verbod op ontgassing. Of ontgassen beboet wordt is afhankelijk van het soort stof en de gemeten hoeveelheid.

De VVD wil helder krijgen op welke manier er op varend ontgassen gecontroleerd wordt. Daarnaast pleiten ze ook voor een legale ontgassingsplek voor binnenvaartschepen.