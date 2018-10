PSV-Excelsior verplaatst vanwege Europees voetbal

Excelsior speelt de uitwedstrijd tegen PSV een dag eerder dan gepland. De Kralingers gaan nu op vrijdag 7 december op bezoek bij de ploeg uit Eindhoven. Het duel begint om 20:00 uur.

Eerst zou PSV-Excelsior op zaterdagavond 8 december zijn, maar de KNVB wil Ajax en PSV iets meer rust geven voor de wedstrijden in de Champions League. Op dinsdag 11 december gaan de Brabanders namelijk op bezoek bij Internazionale in het Italiaanse Milaan. Daarom is PSV-Excelsior geruild met Fortuna Sittard-AZ.