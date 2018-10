Deel dit artikel:













Arrestatieteam pakt man op bij woninginval in Spijkenisse Foto: MediaTV

Ee arrestatieteam van de politie is dinsdag eind van de ochtend een woning aan de Perengaard in Spijkenisse binnengevallen. Daarbij is een man opgepakt.

De verdachte riep op straat tijdens de aanhouding “ik hou van je liefje” naar zijn aangeslagen gezin binnen, meldt een getuige ter plaatse. De politie kan niets over de arrestatie zeggen, het gaat om een lopend onderzoek.