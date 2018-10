Arrestatieteam pakt veroordeelde Syriëganger op in Spijkenisse

De man die dinsdagochtend in Spijkenisse door een arrestatieteam werd opgepakt is de 36-jarige Syriëganger Mounir E. Hij was kort daarvoor tot twee jaar celstraf veroordeeld door het gerechtshof in Den Haag.

Het Haagse gerechtshof acht bewezen dat E. zich in juni 2014 bij IS wilde aansluiten. Zo had de Spijkenisser een aanmeldformulier ingevuld waarop hij aangaf dat hij als 'inghimasi' (zelfmoordstrijder) wilde vechten. Zijn naam werd teruggevonden op de harde schijf van een IS-computer. De rechtbank had de man eerder vrijgesproken.

Mounir E. riep dinsdag bij zijn arrestatie “ik hou van je liefje” naar zijn gezin dat in het huis achterbleef, zo meldt een ooggetuige.

De verdachte was in 2014 ongeveer twee weken weg geweest uit Nederland. Er is volgens het hof geen bewijs dat hij na terugkeer in Nederland nog bezig was met terroristische zaken.

E. had in 2017 wel een gebiedsverbod voor het centrum van Rotterdam en voor Spijkenisse. In het weekend dat in dat jaar de Rotterdamse marathon was, pakte de politie hem op. Hij werd pas na het evenement weer vrijgelaten.