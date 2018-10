Kunst van Boijmans te zien bij zeven 'buren' tijdens grote renovatie

Museum Boijmans van Beuningen gaat renoveren. Zo'n 450 kunstwerken uit de collectie zijn tijdens de renovatie op andere plekken in de regio te bewonderen. Zeven musea krijgen de kunst voor een tijdje onder hun hoede.

'Boijmans bij de Buren' heet de tijdelijke uitleen. De 450 werken worden in tien tentoonstellingen zichtbaar gemaakt, in het Belasting & Douane Museum, Chabot Museum, de Kunsthal, Maritiem Museum, Museum Rotterdam, Stedelijk Museum Schiedam en het Wereldmuseum.

De eerste tentoonstelling met kunst uit Museum Boijmans van Beuningen is ‘Picasso op Papier’ in de Kunsthal in februari.

Het museum gaat vier jaar dicht voor de grote renovatie, die tussen de 110 en 150 miljoen euro gaat kosten.

Boijmans Van Beuningen wil tijdens de renovatie ook een leegstaand pand in winkelcentrum Zuidplein inrichten als tijdelijk museum. Meer over deze plannen maakt het museum volgende week bekend. Dan is er een persconferentie over de renovatie, de sluiting, de precieze periode en alle activiteiten van het museum gedurende die tijd.