Passagierslijsten HAL komen online beschikbaar

Van zo’n drie miljoen passagiers van de schepen van de Holland Amerika Lijn staan gegevens in de passagierslijsten van de rederij. Landverhuizers, toeristen en zakenlui vertrokken van 1873 tot ver in de twintigste eeuw vanuit Rotterdam naar New York.

De ‘passagiersstaten’ zijn handgeschreven lijsten met informatie over wie wanneer met welk schip de overtocht naar het beloofde land maakte. Ook werd vastgelegd hoeveel de passagiers betaalden voor de reis en in welke klasse ze reisden. De documenten zijn al gescand en dus digitaal beschikbaar. Zowel de boeken met passagierslijsten als de scans zijn te vinden bij het Stadsarchief Rotterdam .

Het gaat om zo’n 150 duizend scans. Helaas is dit materiaal nog niet te doorzoeken omdat er geen trefwoorden zijn benoemd. Daarom slaat het Stadsarchief de handen ineen met het platform Vele Handen.

Help mee

Vele Handen is een zogeheten crowdsourcing platform. Vrijwilligers kunnen thuis achter de computer meehelpen de scans toegankelijk te maken door de persoonsgegevens te benoemen. Omdat elke scan door twee verschillende mensen wordt ingevoerd en door een derde gecontroleerd wordt, is de kans op fouten klein. Op deze manier worden de gegevens van zo’n drie miljoen mensen vindbaar.

Anne Jongstra van het Stadsarchief: “De scans zijn nu alleen in te zien op onze studiezaal en het is één van de meest geraadpleegde bronnen. We denken dat er veel vraag naar is. ”De informatie is interessant voor mensen meer willen weten over hun stamboom en familiegeschiedenis, maar ook voor wetenschappers die bijvoorbeeld emigratiestromen onderzoeken.

Emigratie

Jongstra pakt de passagierslijst van het SS Rotterdam in 1910 erbij. “Op deze lijst staan heel veel Poolse namen. Veel Poolse joden reisden via Rotterdam naar New York. Op de lijst is ook te zien dat ze hun reis in Polen boekten.”

Tussen 1880 en 1920 trokken ongeveer één miljoen Oost-Europeanen via Rotterdam naar Amerika. De Holland Amerika Lijn had tot in Bulgarije, Letland en Rusland kantoortjes waar kaartjes konden worden gekocht voor de trein naar Rotterdam, de boot naar Amerika en opnieuw de trein naar elk station in de nieuwe wereld.

Vanaf dinsdag kan iedereen die wil helpen meedoen met het invoeren van de informatie van de passagierslijsten. Op de website van Vele Handen is een project te vinden met de lijsten van de Holland Amerika Lijn. Meedoen betekent geen verplichting, deelnemers bepalen zelf wanneer en hoe lang ze aan de slag gaan.

“Het is een enorme klus om al die 40 duizend scans in te voeren”, besluit Jongstra. “We hopen dat het over een jaar of drie klaar is.”