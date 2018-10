Deel dit artikel:













Schiedam krijgt titel bijvriendelijke gemeente Een bijenhotel

Voor bijen is het goed toeven in Schiedam. De stad is officieel erkend als 'bijvriendelijke gemeente'.

De wilde bij is in gevaar. De helft van alle 358 soorten wordt bedreigd. De daling van het aantal bijen heeft vooral te maken met de veranderde leefomgeving. Zo zijn er meer bestrijdingsmiddelen en minder bloemen. Veel tuinen zijn ook zo strak betegeld dat er geen goede nestelplekken meer zijn. In Schiedam werken vijftien stadsimkers al vijf jaar lang samen om het voor de insecten zo leefbaar mogelijk te houden. Stichting Zoemt, een samenwerkingsverband van verschillende natuurorganisaties, heeft de stad nu het stempel 'bijvriendelijke gemeente' gegeven. Op de kinderboerderij in het Beatrixpark wordt woensdagmiddag een Schiedam Zoemt-bord onthuld en een bijvriendelijke boom geplant om daar bij stil te staan. Eerder deze maand werd Hellevoetsluis ook benoemd tot bij-vriendelijke gemeente.