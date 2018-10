Hans van Vliet even terug op oude nest

In de bijna 35 jaar dat Radio Rijnmond bestaat, is oud-presentator Hans van Vliet altijd razend populair geweest. Terwijl Hans al zo'n tien jaar weg is uit Rotterdam, heeft menig luisteraar nog steeds de naam van de 65-jarige Feyenoord-fan op de lippen.

Hans van Vliet was jarenlang een bepalende stem op Radio Rijnmond. Met name door zijn dagelijks ochtendprogramma met rubrieken als de Vijf van Vroeger en de Ruilbeurs én zijn wedstrijdverslagen van Feyenoord. Hans van Vliet is zelfs trendsetter als het gaat om over-enthousiast commentaar geven. Ook voor de huidige voetbalverslaggevers van RTV Rijnmond is Hans een soort leermeester.

Bali

Hans van Vliet stopte tien jaar geleden met zijn radiowerk en begon aan een nieuw avontuur. Hans verhuisde met zijn partner naar Bali waar hij sindsdien woont. Hij was daar nauw betrokken met het opzetten van een lokaal weeshuis. Verder bleef Hans ook na zijn Rijnmond-tijd marathonreizen organiseren. Luisteraars van Rijnmond gaan nog jaarlijks mee naar New York voor de marathon in The Big Apple.

Feyenoord

Hans komt nog met regelmaat in Rotterdam. Hij heeft inmiddels ook een stulpje in Spanje en dat is redelijk in de buurt van de stad waar hij nog altijd befaamd is om zijn Feyenoord verslagen. Afgelopen zondag was hij te gast in De Kuip bij Feyenoord - PEC Zwolle. Verder ontmoette hij deze week zijn oude vriend en Rijnmond-oprichter Nico Haasbroek en staat er uiteraard een bezoek aan de HEMA op de agenda, voor de befaamde worst. Verder vertrekt Van Vliet nooit uit Rotterdam zonder te hebben gesmuld van een frikandel speciaal, een bamihapje en een patatje van Bram.

10 jaar weg

In Rijnmond Nu is hij te gast op dinsdag 23 oktober. Hij zal met presentator Ronald van Oudheusden praten over Ajax - Feyenoord van zondag aanstaande, tien jaar weg zijn uit Rotterdam en Nederland, wat is er veranderd? Het leven op Bali met het natuurgeweld om hem heen, de marathons, de radio van toen en nu, kortom: Hans is even terug op 93.4 FM. Tussen 18 en 19 uur kun je luisteren.