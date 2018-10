Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Het Klassiekermoment van Jan Jaap: K2 schittert in de ArenA Dirk Kuyt tijdens Ajax-Feyenoord in 2005/2006 Dirk Kuyt en Salomon Kalou tijdens hun K2-tijd bij Feyenoord (Bron: ANP - Robert Vos)

In aanloop naar De Klassieker blikt RTV Rijnmond Sport de komende dagen terug op eerdere edities van Ajax-Feyenoord. Ondanks dat de Rotterdammers de laatste jaren in Amsterdam bijna geen resultaten halen, zijn er nog genoeg iconische momenten te benoemen. We trappen af met sportverslaggever en -redacteur Jan Jaap Pruysen, die teruggaat naar de laatste zege van Feyenoord bij Ajax.

Pruysen was dertien jaar toen hij met zijn vader het legendarische K2-duo de wedstrijd zag beslissen (1-2). Tijdens het seizoen 2005/2006 waren Salomon Kalou en Dirk Kuyt een ijzersterk koppel in de voorhoede van Feyenoord. "In de mooie witte shirts", herinnert Pruysen zich. Maar Angelos Charisteas, de Griekse spits die later nog een seizoen voor Feyenoord zou spelen, maakte twaalf minuten voor tijd de enige Amsterdamse goal. "Toen dacht ik zoals elke Feyenoord-supporter dan denkt: daar gaan we weer. Gelukkig hield Feyenoord het toen vol", blikt Pruysen terug.