'Meerderheid studenten Erasmus Universiteit gebruikt drugs'

Meer dan de helft (54 procent) van de studenten aan de Erasmus Universiteit heeft het afgelopen jaar drugs gebruikt. Dat blijkt uit een enquête van Erasmus Magazine onder ruim 1500 studenten. Vooral lachgas, ritalin en MDMA/XTC zijn populair.

Onder de mannen zijn de meeste drugsgebruikers (64 procent), tegenover 44 procent van de vrouwen. Ook per faculteit verschilt het drugsgebruik.

De populairste drugs zijn XTC (of MDMA). Cocaïne, ritalin en lachgas kennen vergeleken met andere drugs een relatief grote groep regelmatige gebruikers: 4 procent gebruikt het één keer per maand of vaker.