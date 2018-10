Dordrecht wil statushouders met psychische klachten beter helpen

Door ervaringen in het land van herkomst of tijdens de vlucht naar een veiliger land, hebben statushouders een verhoogde kans op psychische problemen. De gemeente Dordrecht wil deze groep beter helpen en start daarom een vierjarig project om de psychosociale hulp aan statushouders te verbeteren. Dit doen ze samen met het kenniscentrum voor oorlog, vervolging en geweld, Arq.

Het signaleren van psychische klachten bij asielzoekers die inmiddels een verblijfsvergunning hebben en het verwijzen naar passende zorg is al jaren een erkend probleem voor gemeenten en de GGZ-keten. Doel van dit nieuwe project is om een goede zorgstructuur voor de mentale klachten van statushouders neer te zetten in gemeenten.

Aan de hand van resultaten van dit project worden landelijke richtlijnen opgesteld die duidelijk maken hoe met de mogelijke psychische klachten van statushouders kan worden omgegaan. Allerlei gemeenten ontvangen de resultaten, zodat ook zij hiermee aan de slag kunnen. De ambitie van de initiatiefnemers is om per jaar minimaal twee nieuwe gemeenten aan te laten sluiten bij het project.

Psychische klachten

"Over het algemeen zien we dat statushouders juist heel veerkrachtig zijn door wat ze allemaal hebben meegemaakt", zegt Kirsten Rüter van Arq Psychotrauma Expert Groep tegen Rijnmond. Maar door de ervaringen in het land van herkomst, de reis en de vaak nog onzekere nieuwe situatie hebben ze wel een verhoogde kans op het ontwikkelen van psychische klachten. Daar kan beter op ingespeeld worden als ze snel de juiste ondersteuning krijgen.

"Het gaat in deze gevallen vaak om nachtmerries, slecht kunnen slapen of sneller geïrriteerd zijn", legt Rüter uit over de klachten. De oplossingen voor deze problemen zijn soms heel eenvoudig: "Voor sommigen is het al voldoende om in groepsverband te praten en te zien dat er anderen zijn met dezelfde problemen."

Signaleren van klachten

De psychosociale hulp houdt zich vooral bezig met het signaleren van psychische klachten in een vroeg stadium. Door de signalen vroeg op te pikken en hulp te bieden, zouden statushouders uiteindelijk beter in staat zijn om problemen zelf op te lossen. Dit zorgt dan weer voor een betere integratie en participatie in de samenleving.

In de periode tussen 2015 en 2018 zijn 807 nieuwe statushouders in Dordrecht komen wonen. Peter Heijkoop, wethouder van Dordrecht, zegt: "Wij weten dat er bij deze groep burgers een grotere kans is op mismatch tussen hulpvraag en hulpaanbod. Dit onderzoek kan leiden tot een betere match en daar worden wij, burgers en professionals, allemaal beter van.”