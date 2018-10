Drie mannen opgepakt voor autobranden in Dordtse wijk

De politie heeft in Dordrecht drie mannen opgepakt voor drie branden in de wijk Krispijn de afgelopen maanden.

In mei waren er twee autobranden op de Mauritsweg in Nieuw-Krispijn. Op 15 juni ontstond er brand in een huis aan de Vossiusstraat in Oud-Krispijn. Na de brand werd al meteen gesuggereerd dat het vuur was aangestoken .

Volgens de politie zijn de drie verdachten 21, 30 en 46 jaar oud.