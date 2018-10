MKB wil 500 mensen uit regio Rijnmond aan werk helpen

Het Midden- en Kleinbedrijf in Rotterdam en omgeving lanceert een werkoffensief dat 500 banen per jaar moet opleveren in zes gemeenten in de regio Rijnmond. De ondernemersorganisatie heeft daarover afspraken gemaakt met de gemeenten Rotterdam, Nissewaard, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Capelle aan den IJssel en ROC's Zadkine en Albeda.

"Er is nu een mismatch tussen de ondernemers die een gebrek aan personeel hebben en 50.000 mensen in de bijstand. Dat moeten we oplossen", zegt Pieter van Klaveren, voorzitter van MKB Rotterdam Rijnmond. Hij wil daarom bij de MKB'ers inventariseren welk werk ze zoeken en dat koppelen aan de gemeenten.

Het werkloosheidspercentage is in de regio Rijnmond met 6,3 procent het hoogste van heel Nederland, stelt het MKB. "Nu de economie goed draait liggen de banen voor het oprapen, dus we moeten die mismatch echt aanpakken". Het MKB kan met zijn achterban en netwerkpartners 3000 MKB bedrijven bereiken.

Het MKB verwacht daarnaast dat door de uitstroom van de babyboomgeneratie er veel extra handen nodig zullen zijn in het midden en klein bedrijf. Met een gerichte aanpak moet worden voorkomen dat mkb'ers hun werknemers uit het buitenland moeten halen.

Goede deal

De betrokken gemeenten gaan het Werkoffensief betalen. "Die reintegratiebureaus en opleidingen moeten betaald worden. Maar als je als gemeente 2.500 euro kan investeren en daarmee 14.500 euro besparen, want zoveel kost iemand met een uitkering, dan is dat een goede deal", vindt Van Klaveren.

Met het Werkoffensief loopt het MKB vooruit op het Leer- Werkakkoord dat de Rotterdamse wethouder Moti wil sluiten. "Dit is daar onderdeel van", zegt Van Klaveren. "We hebben de hulp van elkaar nodig. Als er zelfde initiatieven komen vanuit de haven en de zorg, dan ligt er volgens mij een mooi Leer- Werkakkoord."



Mooi nieuws

Ook wethouder Moti reageert enthousiast. "Dit is heel mooi nieuws en laat weer eens zien dat het MKB terecht geldt als een ware banenmotor. Het MKB levert ook een goede inbreng bij de Leer- Werkakkoorden die we gaan sluiten", zegt Moti.

De afgelopen twee jaar was er ook een MKB Werkoffensief in de gemeente Rotterdam. Dat werd toen betaald door het Rijk. Daarmee zijn 1042 banen gecreëerd. Nu het nieuwe kabinet daar niet mee verder gaat nemen de zes gemeenten in het Rijnmondgebied het over.