'Van Bronckhorst rekent zondag op Berghuis en Ayoub bij Feyenoord'

Als het aan trainer Giovanni van Bronckhorst ligt, dan kan Feyenoord komende zondag in de uitwedstrijd tegen Ajax beschikken over Steven Berghuis en Yassin Ayoub. Dat zegt hij tegen Feyenoord TV.

Van Bronckhorst meldt dat Ayoub al een tijdje last heeft van zijn enkel. Toen de middenvelder namens Jong Feyenoord zijn warming-up deed voor het duel tegen Jong RKC Waalwijk, kreeg Ayoub er weer last van. "Maar de verwachting is dat hij aanstaande zondag beschikbaar zal zijn", aldus Van Bronckhorst over de middenvelder.

Over de fitheid van Luis Sinisterra zijn er nog wel vraagtekens, aldus Van Bronckhorst. "Daar is nog geen diagnose van. Dat moeten we nog even afwachten."