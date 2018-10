De voedselbank begon ooit in schuurtje in Vreewijk

Inmiddels zijn er meer dan vijfhonderd voedselbank locaties door heel Nederland. Maar ooit begon het in het tuinhuisje van de familie Sies in Rotterdam-Vreewijk.

“Dit is het schuurtje”, vertelt Sjaak Sies (76) in zijn tuin in Vreewijk. “Vanuit hier hielpen we zo’n dertig Rotterdamse gezinnen aan eten, maar het liep al snel uit de hand.” Inmiddels staan er alleen nog een paar dozen, een fiets en een frituurpan in de schuur.

“Toen we het ooit als gezin zwaar hadden, kregen we ook hulp van andere Vreewijkers”, vertelt Clara Sies (65). Zo ontving Clara ooit een enveloppe met 400 gulden in de brievenbus. "Dat was hartverwarmend.”

Toen Sjaak en Clara moeilijk een baan konden vinden, besloten ze vrijwilligerswerk te gaan doen. Zo ontstond het idee voor de voedselbank. Inmiddels krijgen tienduizenden mensen wekelijks een voedselpakket.

Sjaak en Clara zijn niet meer actief bij de stichting die ze zelf ooit begonnen. “Het werd te groot”, zegt Clara. “We waren alleen nog maar aan het vergaderen. Dat is niets voor ons.”

Gaarkeuken

Het echtpaar blies een aantal jaar het concept van de gaarkeuken nieuw leven in. En ook daar blijkt inmiddels veel vraag naar. Binnenkort opent het initiatief de derde vestiging aan de Oranjeboomstraat in Rotterdam-Zuid.

De saamhorigheid van vroeger is volgens Sjaak en Clara verdwenen. “Dat is onder meer te zien aan de tuinen”, vertelt Sjaak. “Vroeger waren het lage heggen. Nu zijn het allemaal hoge schuttingen. Het zijn net kazernes.”

Toch wil het echtpaar voor geen goud vertrekken uit Vreewijk. “Ik ben gehecht aan mijn buurt”, vertelt Sies. “Zo groen als in deze buurt is het nergens. Alle jaargetijden zijn hier prachtig. En als ik dan toch weg moet, dan tussen zes plankjes.”

