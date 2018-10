Deel dit artikel:













Watervoetbal: geen lolletje, het is een echte sport watervoetbal

Het zwembad van de Dordtse Sportboulevard was dinsdag het toneel van een voorronde voor het Nederlands Kampioenschap watervoetbal. "Nee, geen lolletje, het is een echte sport", zegt Rodney van Gelderen van Optisport in Dordrecht.

Bij de deelnemende kinderen (9 tot 12 jaar) lopen de meningen nogal uiteen. "Ja, een soort van sport. Maar toch meer een lolletje", menen twee meiden. De jongens pakken het serieuzer op: "het is wel lastig schieten en dribbelen in een laagje water." Watervoetbal, ook wel Aqua Soccer genoemd, speelt zich af in een laag water van 15 centimeter, op een oppervlak van 15 bij 11 meter, met doelen zonder keepers en een grote bal van 45 centimeter doorsnee. Er wordt vier tegen vier gespeeld. Het kan niet in elk zwembad gespeeld worden, weet Van Gelderen: "je hebt er, zoals hier, een beweegbare bodem voor nodig". De deelnemers komen uit de hele regio: "we hebben reclame gemaakt onder onze bezoekers, maar ook bij sportclubs en scholen." Het beste team in Dordrecht heeft zich geplaatst voor de finale van het NK. Dat wordt op 28 december gespeeld in Arnhem.