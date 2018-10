Chemours wil extra filters plaatsen tegen uitstoot GenX

Het Dordtse chemiebedrijf Chemours heeft bij de Provincie Zuid-Holland een vergunning aangevraagd voor het permanent installeren van een systeem dat GenX-hulpstoffen uit het afvalwater filtert.

Het systeem wordt al sinds 1 juli 2017 getest. Volgens Chemours is daaruit gebleken dat een groot deel van de giftige stoffen uit het water worden gefilterd. Als de installatie vergroot wordt, zoals Chemours nu wil, zou 99% van de stoffen uit het afvalwater gehaald kunnen worden.

Om de efficiëntie van de filters te vergroten is Chemours van plan een voorfilter te plaatsen die het afvalwater zuivert van kleine onopgeloste bestanddelen. Daarna stroomt het water door de filters, gemaakt van zogeheten koolstofbedden.

Uitstoot terugbrengen

Eerder dit jaar werd bekend dat Chemours 75 miljoen euro wil investeren om de uitstoot van GenX te minimaliseren. In 2020 moet dat de uitstoot zijn teruggebracht tot één procent van de totale uitstoot in 2017.

Het chemieconcern ligt al jaren onder vuur vanwege het gebruik van de kankerverwekkende stof PFOA, dat wordt gebruikt voor antiaanbaklagen en brandwerende coatings. Later werd deze stof vervangen door GenX. Van die stof wordt vermoedt dat het hoort op een lijst met zeer giftige stoffen.

Nieuwe vergunning

De Provincie Zuid-Holland legde onlangs in een nieuwe vergunning vast dat er 148 kilo naar lucht en water mag worden uitgestoten. In de oude vergunning was dat nog 6400 (water) en 2035 (lucht).