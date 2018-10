Twee dagen geen metro's tussen Centraal en Beurs na asbestvondst

Er rijden woensdag en donderdag geen metro's tussen Rotterdam Centraal en Beurs nadat er dinsdag asbestdeeltjes zijn gevonden bij station Stadhuis. Daar werden werkzaamheden uitgevoerd.

De RET is na de ontdekking van de asbestdeeltjes een vervolgonderzoek begonnen, over de risico's die reizigers en medewerkers gelopen hebben. Dat onderzoek duurt zeker 48 uur. Zolang blijft het traject ook afgesloten. Het metrostation is ook al sinds dinsdagmiddag dicht.

De RET vraagt reizigers die vandaag op metrostation Stadhuis zijn geweest een mail te sturen met onder meer het tijdstip waarop ze het station hebben bezocht.

Uit voorzorg worden alle filters vervangen van de voertuigen die langs station Stadhuis hebben gereden. Ook worden de voertuigen extra schoongemaakt.