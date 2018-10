Ruzie in Ridderkerk leidt tot steekpartij

Bij een steekpartij aan de Marnixstraat in Ridderkerk is een jonge man gewond geraakt. Volgens de politie heeft het slachtoffer een wond opgelopen aan zijn hand.

De jongeman zou samen met één of twee vrienden ruzie hebben gekregen met een man. Daarbij heeft de man een mes getrokken en een van de jongens geraakt. Waar de ruzie over ging is niet duidelijk.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij behandeld. Hij hoefde niet in het ziekenhuis te blijven. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.