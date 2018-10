Wol en mutsen voor Kroeldekens Vreewijk

Kroeldekens Vreewijk beleeft momenteel drukke, maar mooie dagen. Na reportages bij RTV Rijnmond krijgt het buurtinitiatief leuke reacties en giften van binnen en buiten de regio. Tot Zeist en Gouda aan toe.

Mevrouw Baan (85) haakt drie mutsen in een paar uur tijd. Ze denkt dat ze er al 500 heeft gemaakt. Haar mooie, kleurrijke breiwerken zijn bestemd voor daklozen en andere behoeftigen. Toen ze hoorde over de kroeldekens liet ze haar zoon RTV Rijnmond bellen dat ze er graag een paar wilde schenken.

"Ik vind het mooi. Warmte is belangrijk. De daklozen in Utrecht en Amersfoort zijn ook altijd blij als ik mutsen kom brengen." Een muts van Baan is een muts van kwaliteit. "En er is er geen één hetzelfde."

Speciaal voor Kroeldekens Vreewijk geeft ze twee tassen mutsen mee aan de verslaggever die op bezoek is. Die zal ze deze week nog afgeven op het hoofdkwartier waar iedere vrijdagochtend driftig wordt gehaakt.

De Kroeldekens en andere warmhouders worden gehaakt voor een door buurtgenoten. Iemand die het moeilijk heeft door bijvoorbeeld ziekte of verlies wordt zo opgebeurd met een prachtige zelfgemaakte deken.

Ook vanuit Gouda kwam er een bijzondere reactie. Lida Hagen hoorde van de dekens en wist wat haar te doen stond. Laat Lida nu net "wolverslaafd" zijn. Jarenlang kocht en kreeg ze het ene na het andere bolletje. Tot echtgenoot en zoon daar een stokje voor staken..

"Het was genoeg, vonden ze. Ik mocht geen bolletje meer kopen. Anders moet ik voor straf bruine bonen met spek eten. En dat is bepaald niet mijn lievelingseten."

Ze zegt het met een lach en pijn in het hart heeft Lida ook niet. "Dit is een prachtig doel. Ik geef het graag."

En daar gaan vier volle dozen en twee tassen mee richting Vreewijk. De dames van Kroeldekens Vreewijk zullen er ongetwijfeld dolblij mee zijn.