Politie toont beelden van ongeluk schutter Willem Ruyslaan Politieonderzoek op de Willem Ruyslaan

In het opsporingsprogramma zijn dinsdagavond nieuwe beelden getoond van de vluchtende schutter na de mogelijke afrekening op de Willem Ruyslaan in Rotterdam-Kralingen. Op de beelden is te zien hoe de vluchtende man een ongeluk heeft op de 's Gravenweg.

Na het van dichtbij neerschieten van een 64-jarige Rotterdammer ging de schutter ervandoor op een scooter in oostelijke richting. Daar kwam hij bij de kruising met de Kralingse Zoom in botsing met een auto. "De klap is zo hard dat de schutter geraakt kan zijn", zegt de politie. "Maar dat is niet aan hem te zien. Hij staat op, loopt nog even terug naar de scooter en zoekt naar zijn tas en vuurwapen en gaat er dan alsnog te voet vandoor. Mogelijk loopt hij daarbij mank." De politie is op zoek naar beelden van de schutter, bijvoorbeeld van mensen die langs de vluchtroute wonen. Het 64-jarige slachtoffer was een bekende van de politie. Daarom bestaat het idee dat het gaat om een afrekening in het criminele circuit.