30 jaar later: baby René gestolen uit Dordts ziekenhuis

Het is de nachtmerrie van elke kersverse ouder. Dat zomaar iemand er met jouw kind vandoor gaat. In 1988 staat op die manier pasgeboren baby René in het centrum van de belangstelling, als'ie wordt ontvoerd. Heel het land leeft mee met de familie van het jongetje.

In de nacht van 23 op 24 oktober 1988 breekt er grote paniek uit in het Merwedeziekenhuis aan de Dordtse Bankastraat. Moeder Betty ligt op bed als een van de zusters langskomt. "Ze vroeg of René misschien bij mij lag en ik zei nee", herinnert moeder Betty zich in het TV-Rijnmond-programma Vergeten Verhalen.

Moeder Betty: "Een paar minuten later kwam ze weer terug en ze trok de dekens van me af. Toen vroeg ik 'je gaat toch niet zeggen dat 'ie weg is hè? Maar dat was'ie wel."

Wat volgde was een emotionele achtbaan die uiteindelijk vijftien dagen duurt. Meteen na de ontdekking wordt de hele omgeving van het ziekenhuis uitgekamd. "Ik kan me nog herinneren dat er rechercheurs over het dak liepen met zaklampen. En op de binnenplaats werden alle vuilniszakken van het ziekenhuis omgekeerd, omdat er misschien lichaamsdelen in zouden zitten."

Dwaalspoor

Toch krijgt de politie vrij snel aanwijzingen dat het gaat om een ontvoering. Er wordt een briefje gevonden in het ziekenhuis met de tekst '1 baby - 7.500 gld'. Ook staan er steekwoorden op die erop wijzen dat de ontvoerders van René mogelijk hebben gereisd met het veer Vlissingen - Breskens.

Maar dat is allemaal een dwaalspoor. Er wordt ook een 33-jarige Rotterdammer opgepakt. Maar hij wordt vier dagen later vrijgelaten omdat hij niets met de zaak te maken heeft.

Ondertussen is baby René het onderwerp van gesprek. Kranten, radiojournaals en zelfs het grote acht uur journaal op televisie hebben het over de ontvreemde baby uit Dordrecht.

Teruggevonden

René is twee weken weg als een vertrouwensarts contact opneemt met de politie. De arts heeft het zeer sterke vermoeden dat een van zijn patiënten die met een baby langskomt, helemaal niet zwanger is geweest. Ze staat ook niet onder controle van een gynaecoloog of consultatiebureau.

De vrouw is de 21-jarige Catherine C. Ze is een psychiatrisch patiënte die eerder in het Merwedeziekenhuis is behandeld.

Ze kan geen kinderen krijgen, maar de kinderwens is zo groot, dat ze haar kleren opvult, waardoor ze zwanger lijkt. Negen maanden later gaat ze naar de afdeling Verloskunde van het Merwedeziekenhuis en neemt een van de pasgeboren jongetjes mee.

Op 8 november doet de politie een inval in een flat in de Torenstraat in Dordrecht. Daar lag kleine René te slapen in een bedje.

Blijdschap

"Wat hebben we een feest gevierd", blikt moeder Betty terug. "Eerst op het politiebureau. Daar hadden we ook beschuit met muisjes. En later was er ook een groot feest in het ziekenhuis."

"Toch heeft de verdwijning nog altijd een grote impact op mijn leven", zegt Betty. "Elke dag dat René jarig is zorg ik er gewoon voor dat'ie gewoon een heerlijke verjaardag heeft. God dank dat dat kan."