ARCHIEF: Bruma hoofdrolspeler bij eerste periodetitel ooit van Sparta Vreugde na de 4-3 van Bruma

In de thuiswedstrijd tegen Telstar kan Sparta vrijdag de eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie pakken. In aanloop hiervan dook RTV Rijnmond het archief in. In december 2004 veroverde Sparta op een wonderbaarlijke manier haar eerste periode ooit.

Sparta speelde op Het Kasteel tegen Fortuna en moest winnen om periode 2 van het seizoen te grijpen. Het kwam met 0-3 achter, niemand geloofde er nog in en alsnog werd het 4-3. De vrijwel nooit scorende rechtsback Marciano Bruma maakte de winnende. Inmiddels is hij voetballer van Hillegersberg zondag en hij vertelt er graag over. In de video is de winnende goal van destijds te zien plus de manier waarop Marcia Bruma er nu op terugkijkt. In Rijnmond Nieuws van woensdag is er een uitgebreidere versie te zien.