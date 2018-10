RET compleet verrast door vondst asbest in metrostation Stadhuis, veel onderzoek nodig

De RET zag het niet aankomen dat er asbest in metrostation Stadhuis aanwezig was. Dat zegt een woordvoerder van het openbaar vervoersbedrijf tegen RTV Rijnmond.

"Er is al eerder onderzoek naar asbest gedaan. In 2009 zijn er metingen verricht en toen bleek dat er geen asbest in het station was", aldus de woordvoerder.

Hoe het kan dat er toch asbest is gevonden en waar het vandaan komt, moet worden onderzocht. Ook de risico's voor reizigers en medewerkers worden nog bekeken. Hoe lang het station dicht blijft, is nog niet bekend. "Er zijn monsters genomen. Die moeten een tijdje in een lab op kweek worden gezet. Dat duurt minimaal 48 uur."

Verwarring bij reizigers

De afsluiting van metrostation Stadhuis in Rotterdam-Centrum zorgt woensdagochtend voor verwarring bij reizigers, constateert een verslaggever van RTV Rijnmond. "Er hangt een afzetlint voor de ingang, maar verder zie ik geen informatie", zegt een reiziger.

Niet alle reizigers hebben het nieuws meegekregen. Ze proberen woensdagochtend met een nog wat slaperig hoofd bij verschillende ingangen naar binnen te lopen, maar worden steeds tegengehouden door een klein afzetlint.

Volgens de RET staat op borden op Rotterdam Centraal wel informatie over de situatie en staan daar medewerkers om te helpen.

Metingen

De asbestvezels werden dinsdagochtend gevonden in het metrostation. Later in de middag bereikte de melding de RET. Het hele station werd toen uit voorzorg ontruimd en afgesloten. Ook een winkel moest dicht.

Het is nog niet bekend hoe lang de asbest in de lucht heeft gezeten. Volgens de RET is uit de metingen gebleken dat aan beide uiteinden van het station geen asbest ligt. "De kans is erg klein dat het zich heeft verspreid."

Gevolgen voor reizigers

Reizigers die zich zorgen maken, kunnen naar de website van de RET, daar staat een telefoonnummer en een e-mailadres.

"Mensen die in de metro door het station zijn gereden hoeven zich geen zorgen te maken, alleen als je op het station bent geweest. Maar ook dan hoef je je eigenlijk geen zorgen te maken. De kans is echt heel klein dat je met de vezels in aanraking bent gekomen", zegt de woordvoerder.

De wagons die door het station zijn gereden worden uit voorzorg gereinigd en de filters worden vervangen. Hoe lang het station afgesloten blijft, is nog onbekend. Reizigers kunnen alleen met de tram van Centraal naar Beurs rijden.