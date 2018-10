Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Invaljuf RSV weg na klachten van ouders en kinderen over intimidatie Ouders houden kinderen weg van Rotterdamse school na klachten over juffen

Een van de twee invaljuffen van groep 5 van basisschool RSV in Rotterdam-Zuid heeft de directie om ontheffing van haar taken gevraagd. Haar vertrek volgt op een reeks klachten van ouders en kinderen over de juf.

Vijf kinderen zijn al door hun ouders van de school gehaald. Kinderen uit de klas van de juf kwamen in de eerste weken van het schooljaar thuis met klachten en wilden niet meer naar school, omdat zij zouden worden geïntimideerd en vernederd. Sindsdien is er een conflict ontstaan tussen de leiding van de school en de ouders. Ouders hebben geen vertrouwen in de directie. Volgens de directeur speelt er niets. Hij wil pas na de herfstvakantie met ouders in gesprek. Hij spreekt van een hetze tegen de juf. Lees hier twee uitgebreide reportages van het conflict:

Lees ook: Ouders houden kinderen weg van Rotterdamse school na klachten over juffen

Lees ook: Conflict tussen basisschool RSV en ouders escaleert