Binnenkort stinkend rijk: Tussen Kunst en Kitsch komt naar Schiedam Foto: ANP/ Remko de Waal

Het is tijd om de zolder of garage goed op te ruimen, want het televisieprogramma Tussen Kunst en Kitsch komt naar Schiedam. Wie weet zijn de taxateurs wel razend enthousiast over jouw vondst.

Maandag 28 januari neemt de AvroTros het programma op in Het Stedelijk Museum in Schiedam. Op deze dag schatten de taxateurs van het programma de waarde in van spullen die bezoekers meenemen. Sommigen gaan stinkend rijk naar huis, anderen zijn een illusie armer. Aanwezig zijn Mensen die bij de opnames aanwezig willen zijn, kunnen zich aanmelden via de website van AvroTros. Neem naar de studio vooral dat schilderij mee dat verdacht veel op een echte Karel Appel lijkt, of dat ene bordje dat zomaar meer dan een eeuw kan zijn. Wat je echt niet mee moet nemen zijn horloges uit 1900, Maastrichts aardewerk en armbanden of kettingen van dubbeltjes en kwartjes. Daar zien de taxateurs zoveel van, dat de waarde van deze spullen laag ligt. Voor het aardewerk krijg je ongeveer 25 euro, dubbeltjes en kwartjes zijn helemaal niets meer waard zodra ze gesoldeerd worden. Het kost tien euro om de aanwezig te zijn bij de opnames. In ruil hoor je wel wat jouw spulletjes waard zijn, zie je presentator Frits Sissing live aan het werk en maak je tv-opnames achter de schermen mee. Vaker te gast Het Stedelijk Museum is een keer eerder het decor geweest van het televisieprogramma. In 2014 was het voor oorsprong Engelse programma ook te gast in het museum.