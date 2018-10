RET: passagiers liepen geen gevaar met asbest in metrostation

Passagiers en RET-medewerkers hebben geen gevaar gelopen door het vrijkomen van asbest in metrostation Stadhuis in Rotterdam. Dat zou blijken uit onderzoek dat de RET heeft laten doen. Wel moet het asbesthoudende materiaal nog verwijderd worden, tot die tijd blijft het station afgesloten.

Dinsdag werd metrostation Stadhuis ontruimd, omdat er deeltjes asbest werden gevonden op een bepaalde plek in het station. Metroritten tussen Rotterdam Centraal en Beurs werden geannuleerd, reizigers kunnen voor dat traject de tram nemen.

Niet in de lucht

"Uit de tests komt dat er geen gevaar is geweest voor zowel de reizigers als onze medewerkers", zegt de RET-directeur Maurice Unck tegen RTV Rijnmond. "De vezels zaten niet in de lucht, maar in vaste vorm op platen aan de rand van het station.

Het asbesthoudend materiaal werd gevonden bij het graven van vier nooduitgangen. "Toen hebben we meteen alle maatregelen genomen. We hebben het station afgesloten, de metro gestaakt en luchtmonsters genomen", zegt de directeur.

Opruimplan

"Opruimen van asbest in een ingewikkelde klus", vertelt Unck. "Dat gaat nog een tijd duren. We weten nu waar het ligt." Er komt nu zo snel mogelijk een opruimplan. Het station blijft sowieso nog twee dagen gesloten, maar reizigers moeten er rekening mee houden dat het langer gaat duren.

De vondst kwam voor de RET als een verrassing, omdat in 2009 nog onderzoek was gedaan naar de aanwezigheid van asbest in het station. Toen werd er niets aangetroffen. "We gaan dat onderzoek niet meer als basis nemen", zegt Unck.

Een paar honderd reizigers hebben zich inmiddels gemeld bij de RET voor vragen over de situatie. Uit voorzorg worden de metrowagons die door het station zijn gereden schoongemaakt en de filters vervangen.