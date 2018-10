Unilever gaat plastic verpakkingsmateriaal hergebruiken met Veolia

Unilever gaat plastic afval inzamelen en hergebruiken. Dat doet het Brits-Nederlandse levensmiddelenbedrijf samen met het Franse nuts- en vervoersbedrijf Veolia dat wij in Nederland kennen van het regionale busvervoer. De bedrijven hebben dit woensdag laten weten via een persbericht .

Unilever verkoopt over de hele wereld was- en voedingsmiddelen en zorgt daarmee voor veel plastic materiaal. Veolia kan dat materiaal inzamelen, verwerken en recyclen.

De samenwerking moet leiden tot een vermindering van de plastic afvalberg. Unilever en Veolia starten hun projecten in Indonesië en India. Vorig jaar beloofde Unilever dat alle gebruikte plastics in 2025 volledig herbruikbaar of biologisch afbreekbaar zullen zijn.

Kritiek vanuit Greenpeace

Natuurorganisatie Greenpeace mopperde dinsdag nog dat levensmiddelenproducenten verslaafd zijn aan wegwerpplastic. Plannen om de groeiende productie een halt toe te roepen, zijn er niet of nauwelijks, zegt de natuurorganisatie. Als het zo doorgaat, zou de hoeveelheid wegwerpplastic tot 2050 verviervoudigen.

Unilever was de laatste tijd veel in het nieuws vanwege de verhuisplannen van het hoofdkantoor naar Rotterdam. Dat ging uiteindelijk niet door vanwege aanhoudend verzet van de aandeelhouders. Het kabinet van premier Rutte zag daarna af van de afschaffing van de dividendbelasting.