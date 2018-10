Bibliotheek Capelle maakt lezen leuk voor laaggeletterden

Laaggeletterdheid is nog altijd een groot probleem in Nederland, zo'n 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar hebben moeite met lezen en schrijven. Om die mensen een handje te helpen start Bibliotheek aan den IJssel in Capelle aan den IJssel een leesclub voor volwassenen.

Woensdag 31 oktober trapt de bibliotheek af met de eerste editie. Tijdens de gratis wekelijkse bijeenkomst komen maximaal tien volwassenen samen die beter willen lezen en schrijven. Het doel voor de deelnemers is beter te begrijpen wat ze lezen om dit uiteindelijk met meer plezier te doen.





Geen moeilijke woorden

Tijdens de bijeenkomsten lezen de volwassenen verschillende soorten teksten, zoals Krant en Klaar, de Start!-krant, en Eenvoudig Communiceren-boeken. Krant en Klaar is een krant waar geen lange zinnen of moeilijke woorden in voorkomen. De Start!-krant is een speciale krant voor mensen die moeite hebben met lezen. Eenvoudig Communiceren maakt boeken en kranten in eenvoudig Nederlands voor laaggeletterde jongeren en volwassenen.

De bijeenkomsten duren van 10:00 uur tot 11:30 uur en worden begeleid door NT2-docent Bernadette van der Lans. NT2 is het vak Nederlands dat gegeven wordt aan anderstaligen in Nederland. Zodra de anderstalige dit beheerst, kan een staatsexamen worden gedaan om in te burgeren.

Eerste bijeenkomst

De eerste Leesclub-bijeenkomst is aanstaande woensdag 31 oktober, in de cursusruimte van Bibliotheek aan den IJssel aan het Stadsplein 39 in Capelle aan den IJssel. Van tevoren aanmelden is niet nodig.

RTV Rijnmond maakte eerder een serie over laaggeletterdheid in de regio, met Martin van Waardenberg. Die serie kijk je hier terug: