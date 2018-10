Zuid-Holland mag beschermde ganzen afschieten

De provincie Zuid-Holland mag toestemming geven om te jagen op beschermde vogelsoorten zoals de Canadese gans. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) had een zaak aangespannen en is teleurgesteld. "Een vogelsoort kan tegelijk beschermd en vogelvrij zijn", zeggen de natuurbeschermers.

In Zuid-Holland mogen beschermde vogelsoorten onbeperkt worden afgeschoten als zij schade aanrichten aan de landbouw. Boeren hebben vooral last van duizenden ganzen die hun gras en andere gewassen opeten. De provincie wil de aantallen ganzen die hier broeden terugdringen door jagers toestemming te geven ganzen te doden en eieren te bewerken.

Geen bevredigend alternatief

Voorwaarde is wel dat er geen andere oplossing is om de landbouwschade te voorkomen. Volgens de natuurorganisatie wordt aan deze voorwaarde niet voldaan, maar de Raad van State oordeelt dat zowel de Canadese gans als de kolgans grote schade aanrichten en er geen bevredigend alternatief is om dat tegen te gaan.

De Canadese gans mag nu teruggebracht worden tot nul exemplaren. Van de kolgans mag er een broedpopulatie van 200 exemplaren overblijven.