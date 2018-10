Miniworld in zwaar weer na hete zomer

De lange, warme zomer van dit jaar heeft Miniworld Rotterdam in de financiële problemen gebracht. Het scheelde de overdekte miniatuurwereld aan het Weena in vier maanden tijd ruim 12 duizend bezoekers, vergeleken met de bezoekersaantallen van vorig jaar.

"Dramatisch was het", zegt directeur Marc van Buren. "Mensen gingen liever naar het strand, en dat is logisch, maar het was voor ons een ramp."

Miniworld heeft als gevolg van het inkomstenverlies moeten bezuinigen op personeel en op het marketingbudget.

"Maar we krijgen momenteel veel steunbetuigingen uit de stad en van bezoekers, die beloven ons de komende tijd te zullen bezoeken of steunen. Dat doet ons goed. "

Ook zou Miniworld graag verhuizen naar een locatie die meer in de loop ligt. "We profiteren niet echt mee van de toename van het toerisme in Rotterdam en dat is zonde. Maar een verhuizing ligt nu even niet voor de hand, want veel te kostbaar."

Sinds het begin van de herfstvakantie is het gelukkig weer drukker, vertelt Van Buren. "Maar dat kan het verlies van deze zomer niet meer compenseren."

Van Buren hoopt dan ook op een langere periode van slecht weer: "Horizontale motregen, dat moeten we hebben."