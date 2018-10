Wildsnoeier Olivier Scheffer heeft altijd een schaar in de binnenzak

De groenbeheerders van Rotterdam krijgen al een tijdje ongevraagd hulp van wildsnoeier Olivier Scheffer. Op zijn eindeloze wandeltochten door de stad snoeit hij struiken en planten kort waar hij het te weelderig vindt groeien. Van een stevige roker en drinker transformeerde de Rotterdammer zich tot een fanatiek stadswandelaar die nooit zonder snoeischaar op pad gaat.

Olivier Scheffer: "Ik ben gestopt met drinken en roken, en ik dronk en rookte heel veel. Dan houd je veel tijd en energie over. Per dag wandel ik zo'n 25 kilometer en ik snoei om uit te rusten."

Weelderig woekeren

De wildsnoeier is nu een half jaar aan het wandelen en snoeien. Hij kent de groene stad op zijn duimpje. Woensdag is hij op stap met verslaggever Jelle Gunneweg en wordt het parkje aan de Diergaardesingel in het centrum van Rotterdam onder handen genomen. "Het groen groeit weelderig over de randjes heen en overwoekert alles. Ik loop rond en knip dat af, want ik vind dat je hier prettig moet kunnen zitten."

Het begon met een weelderige voortuin van een vriendin die op vakantie was. "Ze kon met haar koffers niet eens meer fatsoenlijk haar huis binnenkomen."

Aanbellen, opruimen en wegwezen

Met de snoeibeurt was de vriendin erg blij en dat bracht Scheffer op het idee om ook andere verwilderde voortuintjes aan te pakken. "Aanbellen, vragen, opruimen en wegwezen", zo is de tactiek van de wildsnoeier bij particulieren.

Voor het wildsnoeien in de openbare ruimte vraagt hij geen toestemming. "Bij particulieren bel ik aan, maar in de stad doe ik het heel eigenwijs uit mezelf. Dan is het een soort actie." Hij weet ook niet of het mag maar is ook nog niet betrapt door politie of medewerkers van Stadsbeheer. "Ik loop er ook heel keurig bij, ze groeten me meestal", merkt hij grappend op.

Deze week gaat de wildsnoeier een kopje koffie doen bij de groendienst van de gemeente Rotterdam. "Ze willen weten wat voor ideeën ik als burger heb. En wie weet ga ik iets met de overheid en snoeien doen."





Snoeischaar in achterzak

In zijn achter- of binnenzak zit altijd een kleine snoeischaar. "Door de stad staan allemaal grote bakken met mooie zitranden en daar moet je natuurlijk wel kunnen zitten. Als daar de planten overheen groeien, zet ik mijn schaar erin."

De wildsnoeier doet het uit een goed hart en helpt de groenbeheerders hiermee een handje. In april en mei groeit het allemaal zo hard, dan kan de gemeente het niet bijhouden. "En onder een beetje snoeien lijdt de plant niet, die gaat er weer lekker van groeien."