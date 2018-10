Deel dit artikel:













Bedrijfspand in Barendrecht ontruimd na gaslek Foto: Media TV

Distributiebedrijf Hollander aan de Dierensteinweg bij The Greenery in Barendrecht is rond het middaguur korte tijd ontruimd geweest vanwege een gaslek.

Volgens de brandweer zag het personeel in een koelopslag gas uit een grote toevoerleiding stromen. Na een meting moest het bedrijf worden ontruimd. Monteurs van Stedin hebben het lek weten te dichten. Hollander brengt verse en gekoelde producten vanaf de groente- en fruitveiling naar supermarkten.