Hofwijk krijgt natuurgraven

Begraafplaats Hofwijk gaat een natuurbegraafplaats aanleggen op het terrein in Rotterdam-Overschie. Er komt plaats voor 1200 natuurgraven, omdat er veel vraag naar deze vorm van begraven is. "Wij krijgen regelmatig verzoeken van uitvaartondernemers", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Een kenmerk van een natuurgraf is dat het wordt gemarkeerd door een kei of een boomstronk. Er wordt 2,5 hectare vrijgemaakt voor natuurlijke graven. Eventueel kan het worden uitgebreid naar 7,5 hectare. In het voorjaar van 2019 worden de eerste natuurgraven in gebruik genomen.

"Wij hebben verschillende themavakken bij begraafplaats Hofwijk. Zo is er een Feyenoordvak, maar ook een speciaal vak voor moslims en Hindoestanen. En straks dus ook voor natuurliefhebbers", vertelt de woordvoerder.

Omstreden

Het is opmerkelijk dat de gemeentebegraafplaats liefhebbers van natuurgraven tegemoet komt. Er zijn al langere tijd plannen voor een grote natuurbegraafplaats van 128 hectare in de Bonnenpolder in Hoek van Holland. Dit plan is omstreden : de gebiedscommissie en de meerderheid van de bewoners van Hoek van Holland zijn tegen de komst van de natuurbegraafplaats. Zij willen dat de Bonnenpolder recreatiegebied blijft.

Het college van Rotterdam moet nog een besluit nemen over de toekomst van de Bonnenpolder. Het is nog niet duidelijk wanneer dit zal zijn.