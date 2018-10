Deel dit artikel:













Tips voor een herfstvakantie vol leuke evenementen

Het is herfstvakantie deze week en dat betekent extra tijd om heel veel leuke dingen te doen. Gelukkig is er in de regio weer genoeg te beleven.

Zo kun je griezelen in het Plaswijk Parck, de nieuwste voorstelling van het Hofplein Theater bekijken of naar 'Sophie' in het Oude Luxor. Presentator Laurence van Ham en cultuurexpert Anton Slotboom vertellen je wat je allemaal kunt doen de komende dagen! [mark]De Uitagenda is elke woensdagavond vanaf 17:20 uur te zien op TV Rijnmond.[/mark]