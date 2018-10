Deel dit artikel:













Gepantserde geldwagen op zijn kant in Streefkerk Foto: Peter Stam

In Streefkerk in de Alblasserwaard is woensdagmiddag een gepantserde geldwagen op zijn kant terecht gekomen. De bestuurder zat een tijdje vast. Vanwege de speciale beveiliging kon de vrouw niet eenvoudig bevrijd worden uit haar benarde positie.

Waarschijnlijk heeft de geldwagen een vluchtheuvel geraakt en daardoor onderuit gegaan. Via mobiele telefoon konden de hulpverleners contact houden met de bestuurder. Uiteindelijk hebben ze de deur open kunnen krijgen. De bestuurder wordt nagekeken in een ambulance. Er zat verder niemand in de gepantserde geldwagen. Ook zijn er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De politie heeft de kruising van de Randweg en Middenpolderweg in Streefkerk tijdelijk afgezet. De zware wagen wordt met een flinke takel weer op vier wielen gezet.