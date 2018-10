Glasscherven in speeltuin Vlaardingen: 'Dit was niet per ongeluk'

Kinderen die woensdagochtend in de speeltuin van het Klauterwoud in de Vlaardingse Broekpolder hebben gespeeld, liepen gevaar. In de speeltuin is een groot aantal glasscherven gevonden.

Een woordvoerder van de gemeente Vlaardingen laat aan RTV Rijnmond weten dat de melding over het glas via 'de Buitenlijn' binnenkwam. Via deze lijn kunnen burgers meldingen doen bij de gemeente over bijvoorbeeld losliggende tegels of kapotte lantaarnpalen.

Extra controle bij speeltuinen

De gemeente heeft direct gehandeld en het zand uit de speeltuin gezeefd. Andere speeltuinen in de omgeving worden gecontroleerd op glas. Daarover zegt de woordvoerder: "Dat doen we niet omdat we denken dat daar ook glas ligt, maar omdat het herfstvakantie is, nemen we het zekere voor het onzekere."

In de vakantie spelen meer kinderen buiten, maar gelukkig was het woensdag een regenachtige dag. Volgens de woordvoerder van de gemeente speelden daarom weinig kinderen buiten en is niemand gewond geraakt.

'Dit was niet een per ongeluk kapot gevallen flesje' Woordvoerder gemeente

Dat verwonden had wel kunnen gebeuren, want in het zand lag een grote hoeveelheid glas. "Dit was niet een per ongeluk kapot gevallen flesje", zegt de woordvoerder. Naast het zeven van dit zand en het controleren van omliggende speeltuinen, zijn ook handhavers en politie in het gebied. Die nemen de speeltuin elke dag mee in hun controlerondje.