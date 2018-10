De Nooijer in aanloop naar Jong PSV-uit: 'Moeten aan de bal rustiger worden'

Na het teleurstellende gelijkspel tegen Jong AZ van vorige week, wacht er voor FC Dordrecht deze vrijdag opnieuw een beloftenteam. In Eindhoven hoopt trainer Gérard de Nooijer de drie punten bij Jong PSV weg te halen.

"We willen met goed positiespel naar de goal toe", begint De Nooijer. "Bovendien willen we verdedigend zo goed staan dat we weinig kansen tegen krijgen en dat gaat steeds beter. Je moet ook zorgen dat je aan de bal gewoon rustiger wordt en daar zijn we heel erg mee bezig. Het voetbal is niet verkeerd, maar soms kan het nog wel beter."

Dinsdag werd bekend dat Jong PSV op het slechtste kunstgrasveld van de hele eerste divisie speelt. "De spelers zullen het ongetwijfeld wel ergens lezen, maar ik ga me daar niet mee bezig houden", besluit de Nooijer.

"In mijn tijd daar was het prima kunstgras", vertelt Maarten Peijnenburg, die de jeugdopleiding van PSV doorliep en ook nog jongens kent uit zijn tijd bij het beloftenelftal. "Maar we moeten niet naar het veld kijken. Laten we maar naar onszelf kijken, dat is het belangrijkste", vult de verdediger zijn trainer aan.

Bekijk hierboven de hele interviews met Gérard de Nooijer en Maarten Peijnenburg