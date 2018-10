Kamervragen over asbestvondst metrostation Stadhuis

De landelijke SP roept de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat naar de Tweede Kamer om vragen te beantwoorden over de asbestvondst op metrostation Stadhuis in Rotterdam. Daardoor ligt het metroverkeer tussen de stations Rotterdam Centraal en Beurs sinds dinsdagmiddag stil. Niet eerder dan donderdagavond zal het metroverkeer worden hervat.

De oppositiepartij wil van staatssecretaris Van Veldhoven weten hoe het kan dat er asbestvezels zijn gevonden terwijl volgens onderzoek uit 2009 er geen asbest meer aanwezig was in het metrostation. De SP vraagt zich af of er tussentijds asbest is aangebracht terwijl het gebruik ervan sinds 1993 al verboden is.

Ook dringt de SP aan op asbestonderzoek op alle metrostations van de RET omdat het vervoersbedrijf zegt volledig overvallen te zijn door de aanwezigheid van het kankerverwekkende bouwmateriaal.

Woensdagmiddag maakte het vervoersbedrijf bekend dat passagiers en RET-medewerkers geen gevaar hebben gelopen. De SP wil weten wie het onderzoek in opdracht van de RET heeft uitgevoerd en of het betrouwbaar en volledig is.