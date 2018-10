Deel dit artikel:













Het Klassiekermoment van Ronald: Juichen in het Olympisch Stadion Ajax-Feyenoord in het Olympisch Stadion tijdens de jaren '60 (Bron: ANP Historisch Archief)

In aanloop naar De Klassieker blikt RTV Rijnmond Sport de komende dagen terug op eerdere edities van Ajax-Feyenoord. Ondanks dat de Rotterdammers de laatste jaren in Amsterdam bijna geen resultaten halen, zijn er nog genoeg iconische momenten te benoemen. Radiopresentator Ronald van Oudheusden gaat terug naar de jaren '80, toen De Klassieker nog wel eens in het Olympisch Stadion werd gespeeld.

Van Oudheusden is sinds zijn jeugd al hartstochtelijk Feyenoord-supporter. Hij ging echter niet altijd naar De Kuip. "Maar het zit wel in mijn genen", zegt de presentator hierover. Van Oudheusden kan ook genieten van de rest van de traditionele top drie: "Zonder Feyenoord geen Ajax of PSV. Ze hebben elkaar nodig." Klein pikkie Als klein jongetje maakte hij De Klassieker van 1981/1982 in het Olympisch Stadion mee. Van Oudheusden ging een weekend naar zijn oom in Amsterdam en kreeg een kaartje voor Ajax-Feyenoord (3-1). Als klein jongetje maakte hij De Klassieker van 1981/1982 in het Olympisch Stadion mee. Van Oudheusden ging een weekend naar zijn oom in Amsterdam en kreeg een kaartje voor Ajax-Feyenoord (3-1). Al twijfelde Van Oudheusden wel een beetje om als Feyenoorder daarheen te gaan. "Dan juich je toch niet?", werd er gezegd. Maar bij de 1-1 van Jan van Deinsen hield Van Oudheusden zich niet in. "Ik heb als klein pikkie daar staan juichen. Dat werd niet door iedereen om mij heen gewaardeerd. Maar dat was nog ver voor de tijd van de hooligans." Van Oudheusden kwam ermee weg. "Misschien had het met mijn statuur te maken. En mensen zagen toen al dat ik er een scherp oog in had", grapt hij.