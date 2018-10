Gratis spaghetti bij Jamie's Italian in de Markthal

Restaurantketen Jamie's Italian serveert donderdag honderd borden gratis spaghetti per filiaal. De weggeefactie is vanwege Wereldpastadag.

Jamie's Italian is een keten van de Britse chefkok Jamie Oliver, gericht zijn op Italiaans eten. In Nederland zijn heeft hij twee vestigingen. Eentje in Den Haag en eentje in de Markthal in Rotterdam.

De eerste honderd gasten die bij binnenkomst het codewoord 'Wereldpastadag' zeggen, krijgen een bord Cacio e pepe geserveerd. Dat is een traditioneel Romeins recept van verse pasta, kaas en peper.

Wereldpastadag

Op het 'World Pasta Congress' op 25 oktober 1995 werd in Rome besloten om jaarlijks een dag rondom pasta te organiseren. Sindsdien is 25 oktober Wereldpastadag. Pasta is wereldwijd populair als voedzaam en veelzijdig product gemaakt van harde tarwe.

Nederland maakte in de negentiende eeuw kennis met 'macaroni, vermicelli en verdere soorten Italiaansche deegwerken' via een winkel in Amsterdam. Deze pasta is gemaakt van zachte tarwe.

Populair dankzij Britten

Een bord Cacio e pepeVanaf de jaren '80 van de twintigste eeuw zijn het Britse televisiekoks als Keith Floyd, Gordon Ramsay en vooral Jamie Oliver die het eten van pasta wereldwijd promoten. In ons land is pasta inmiddels minstens zo geliefd als de de oer-Hollandse pieper.

Over de hele wereld zijn meer dan zestig Italiaanse restaurants van Jamie Oliver. In totaal worden ruim 6000 borden gratis spaghetti geserveerd.