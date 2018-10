Denk: Woningcorporatie moet verloedering Vreewijk aanpakken

De Rotterdamse fractie van Denk wil dat de verloedering van sommige tuinen in Vreewijk wordt aangepakt. Volgens fractievoorzitter Van Baarle is het tuindorp uniek in Rotterdam en moet de woningcorporatie ervoor zorgen dat er niet nog meer hagen worden vervangen door hekken en schuttingen.

"Als we willen dat dit een uniek tuindorp blijft, moeten we ervoor zorgen dat er niet nog meer verstening en verloedering in de tuinen komt", zegt Van Baarle die opgroeide in Vreewijk. "Hij gaat raadsvragen stellen aan wethouder Wijbenga van Buitenruimte.

"Pak dit op, ga in gesprek met de woningcorporatie en zorg ervoor dat mensen, die het niet kunnen, ondersteund worden in het onderhouden van hun tuintjes", zegt hij richting Wijbenga.

Woningcorporatie Havensteder die veel van de woningen in Vreewijk bezit, laat in een reactie weten al veel te doen aan het onderhoud van de tuinen. "Onze wijkbeheerders controleren tuinen en als bewoners ze niet onderhouden spreken wij ze erop aan. Ook staat het in het contract dat je niet zomaar een heg mag vervangen voor een schutting."

Als bewoners het niet zelf kunnen is er ook ondersteuning vanuit Stichting De Uil, waarmee de woningcorporatie samenwerkt, zegt Havensteder.

