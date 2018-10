Jager: 'Soms schiet ik wel 100 ganzen per dag'

Jagers in de provincie Zuid-Holland mogen beschermde vogelsoorten zoals de Canadese gans afschieten. De Raad van State maakte woensdag een einde aan de discussie over dit onderwerp. Jager Dirk-Jan Polak legt uit waarom de ganzenjacht zo belangrijk is en hoe het werkt.

"Ze zorgen niet alleen voor veel last bij boeren, maar laten ook hele eilanden verdwijnen", legt Polak uit. De ganzen knagen aan het riet dat eilandjes in bijvoorbeeld de Reeuwijkse Plassen bij elkaar houdt. Zodra dit riet weg is, vallen de stukjes grond langzaam uiteen in het water.

Geen zuurstof

Dat water wordt zelf ook zuurder door de poep van de grote vogels. Dat de vogels zo groot zijn, is een van de problemen. "Ze hebben echt hele grote poten, net zo groot als je hand", zegt de jager. "Als ze daarmee over vochtig land lopen, trappen ze de grond dicht. In de grond komt dan geen zuurstof meer, waardoor op het land niets meer groeit."

Behalve het verpesten van de landbouwgrond, eten de ganzen ook de gewassen op. "In verschillende groeistadia eten ganzen de gewassen. Jonge tarwe die net opkomt, maar ook als de gewassen klaar zijn om geoogst te worden, eten ze het graan eruit." Dat is niet handig voor de boer, want zo houdt hij niets over om te verkopen.

Veel regels

Boeren schakelen daarom jagers in, zij moeten de dieren van hun perceel weg zien te krijgen. Daar zijn wel veel regels aan verbonden. De regels zijn te verdelen in zomer- en winterregels. In de zomer mogen jagers bijvoorbeeld gebruikmaken van lokvogels, in de winter niet.

Ganzen gaan graag op een weiland zitten waar soortgenoten al zijn neergestreken. Daar is het veilig en is blijkbaar eten, anders zou de rest niet op dit perceel zitten. Lokvogels zijn daardoor een perfect hulpmiddel voor jagers. Zij moeten zo dicht mogelijk bij de ganzen kunnen komen.

"Je kunt maar zo'n 25 meter ver schieten", zegt Polak. "Daarom moet je zo dichtbij mogelijk zien te komen. Je wil natuurlijk wel dat de vogel in één keer dood is, daar moet je goed voor schieten." Dagelijks schiet de jager tussen de 1 en 100 ganzen uit de lucht, de meesten hiervan overlijden direct.

Ingewikkeld

De regels rondom het jagen zijn zo ingewikkeld, dat de jager zelf moet toegeven dat hij ze ook niet allemaal uit zijn hoofd kent. Volgens de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer mogen jagers in ieder geval niet schieten binnen een straal van 200 meter rond plaatsen waar voer of aas ligt om wild te lokken, mag niet gejaagd worden vanaf een motorvoertuig en mag het ook niet binnen de bebouwde kom.

Als een jager toch de regels overtreedt, zijn de consequenties niet mild. "Als je bijvoorbeeld met een glaasje teveel op zou jagen, krijg je geen boete, maar mag je direct twee jaar niet jagen," zegt Polak.

Meer gans eten

Met de vogels die uit de lucht worden gehaald, wordt op dit moment te weinig gedaan. Mensen zijn zo gewend aan hun kip, rund of varken dat een overstap naar gans niet snel gemaakt lijkt. Polak brengt hier verandering in met zijn eigen bedrijf. Het aanbod is op dit moment groter dan de vraag, dus probeert hij de houding van de consument te veranderen.

Mensen zouden meer wild uit eigen land moeten eten. Bijvoorbeeld geschoten door een jager zoals Polak. Nederlanders eten 11 miljoen kilo wild, maar slechts 10 procent hiervan is afkomstig uit Nederland. De overige 90 procent is geïmporteerd of opgekweekt.